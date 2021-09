Candidato Futura Torino, tuffo nel Po "per l'acqua pulita"

Un tuffo nel Po "per rivendicare l'importanza dell'acqua pulita nella nostra città". È l'iniziativa della lista Futura Torino che avrà come protagonisti, questo pomeriggio intorno alle 18 ai Murazzi lato parco del Valentino, il candidato sindaco Ugo Mattei e i candidati della Circorscrizione 1. "L'acqua bene comune - spiegano i promotori dell'evento, il secondo di questo genere dopo quello nel mese di luglio Un tuffo per il futuro - è pilastro fondamentale sia della storia che precede la nascita di Futura sia del nostro programma per la città di Torino. Proposta fondamentale per la città sarà infatti la creazione di un campus universitario dedicato completamente alla ricerca sull'acqua, al fine di attrarre ricercatori da tutto il mondo e diventare un punto di riferimento nell'immaginare future soluzioni per una crisi della risorsa più importante di tutte". Dopo il tuffo la serata proseguirà con musica dal vivo.