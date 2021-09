Covid: Nursing Up, con tante sospensioni è urgente assumere

Le sospensioni del personale sanitario che ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid, effettuate in applicazione del Decreto legge 44/2021, rendono "ancora più urgente la necessità di procedere con nuove assunzioni per evitare che il sistema subisca situazioni di grave crisi di personale". Lo denuncia il sindacato Nursing Up Piemonte, riferendosi, in modo particolare alla situazione di Asti. "Gli organici erano era già all'osso prima - si legge in una nota congiunta di Nursing Up Piemonte, Asti e Alessandria - ora senza correttivi immediati la situazione potrebbe diventare insostenibile. La Regione e le Aziende dovranno farsi carico di garantire il mantenimento degli standard assistenziali, tutte le attività e il numero dei posti letto senza alcuna riduzione. Come sarà possibile farlo se non si assume?" "Chiediamo di essere immediatamente convocati dalla direzione dell' Asl per discutere dell'urgentissimo piano di assunzioni di personale necessario per sopperire alle necessità in corso - dicono il segretario regionale Claudio Delli Cerri e il segretario aziendale di Asti, Enrico Mirisola - .Si rischiano pesanti ricadute sull'erogazione dei servizi al pubblico e ai pazienti. E' tempo di agire velocemente. Non si può attendere oltre senza rischiare situazioni in cui a farne le spese saranno i servizi erogati e i tempi di attesa".