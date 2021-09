Tav: O. Napoli, violenti offendono Val Susa pacifica

"Desidero esprimere la mia convinta solidarietà alle forze dell'ordine impegnate nella difesa del cantiere Tav di Chiomonte. Nelle ultime ore hanno dovuto contrastare l'ennesimo attacco di un manipolo di violenti che nulla hanno da spartire con quanti, in modo civile, contestano la realizzazione della Tav. Si tratta, come ormai tutti sanno, di personaggi dei centro sociali che arrivano da Torino e da altre citta' del Nord, estranei dunque alle popolazioni della valle, costrette invece a subirne la protervia e la violenza". Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia, commenta così le tensioni della notte al cantiere della Torino-Lione. E, da candidato sindaco di Mompantero, assicura che "la popolazione di quel comune e della Valsusa piu' in generale non ha niente in comune con chi prende a pretesto la Tav per dare sfogo a un istinto primordiale di violenza". "Bene hanno fatto le istituzioni a rafforzare i presidi delle forze dell'ordine a tutela dell'incolumità dei lavoratori e per evitare ulteriori ritardi dell'opera - aggiunge -. Ancora tre giorni fa, infatti, l'Unione europea ha sollecitato il governo italiano ad accelerare i tempi. Obiettivo possibile, voglio precisare, se le istituzioni, a tutti i livelli, considerano la Tav una questione non solo di 'ordine pubblico'. Come tutti i piemontesi, confido sulla sensibilità del ministro dell'Interno e del governo".