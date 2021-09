Carabinieri: Intermite nuovo comandante Primo Reggimento

Il colonnello Andrea Intermite è il nuovo comandante del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte. Subentra al colonnello Stefano Russo. Il cambio della guardia oggi, alla presenza del generale di brigata Pietro Salsano, comandante della Prima Brigata Mobile Carabinieri. Intermite è originario di Massa. Tra i molti incarichi ricoperti ha prestato servizio al Comando Generale, per 7 anni, nell'Ufficio Logistico prima e, dal 2018 ad oggi, quale Capo Ufficio Infrastrutture. L'Ufficiale ha altresì retto l'incarico di comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Roma nel 2014, anno del Bicentenario di Fondazione dell'Arma. Sposato, con due figli, e laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, Intermite è decorato della Medaglia Mauriziana, della Medaglia d'Oro al Merito di Lungo Comando e della Croce d'Oro per Anzianità di Servizio Militare, nonché dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.