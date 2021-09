Enologia: in Piemonte sesta conferenza mondiale

Passaggio di consegne, a Reguengos de Monsaraz, in Portogallo, tra la quinta Conferenza mondiale del turismo enologico e la sesta edizione, che si terrà nel settembre 2022 in Italia e in particolare in Piemonte, cuore dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. L'anfora simbolo dell'evento passa adesso nelle mani del Presidente Alberto Cirio e dell'Assessore al Turismo della Regione Piemonte Vittoria Poggio, presenti in Portogallo insieme al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Con loro anche i rappresentanti del Comune di Alba e dell'Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero. Il Ministro del Turismo ha parlato di una grandissima occasione per l'Italia e il Piemonte e ha annunciato che, in accordo con la Regione Piemonte, si organizzerà un percorso condiviso con tutte le altre Regioni italiane, per un confronto su come far da volano al turismo. Il Ministro ha ribadito che il nostro Paese ha potenzialità enormi, ma deve organizzarsi meglio per farle conoscere in tutto il mondo.