Casa: Piemonte, 21mln per chi fatica a pagare l'affitto

Per combattere le “nuove povertà”, la Regione Piemonte, su proposta dell'assessore al Welfare con delega alla Casa Chiara Caucino, ha approvato una delibera per la programmazione e la ripartizione dei fondi - oltre 21 milioni di euro - destinati ai Comuni piemontesi per il sostegno alla locazione privata e destinati ai più fragili. Lo scorso anno, a fare richiesta, erano stati 12mila nuclei famigliari. E, complice la grave crisi causata dagli effetti della pandemia, quest'anno i numeri potrebbero essere ancora più elevati. Possono accedere ai contributi i nuclei famigliari residenti in Piemonte in possesso di cittadinanza italiana o di un altro Stato, muniti ovviamente del permesso di soggiorno valido. La residenza deve essere nell'alloggio affittato per il quale si richiede il sussidio, il contratto regolarmente registrato e il canone di locazione non deve superare i 6mila euro l'anno. Individuata una rete di 73 Comuni capofila, ognuno dei quali aprirà il bando, valido per il rispettivo ambito territoriale, e lo terrà aperto per un periodo di almeno 30 giorni, nell'arco temporale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021. Non solo: Piazza Castello, con la delibera approvata ieri, consente ai Comuni di utilizzare le risorse residue del 2019 e del 2020 eventualmente non spese.