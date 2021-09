Incendio in via Po, brucia locale sotto i portici di Torino

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio al Xò Cafe, sotto i portici di via Po a pochi metri da piazza Vittorio Veneto, nel centro di Torino. Dal locale si vede uscire in strada del fumo e l'accesso a quel tratto di portici è stato interdetto. Negli anni Settanta il locale era noto col nome di Angelo Azzurro, tristemente famoso per l'assalto a colpi di molotov durante un corteo di protesta organizzato da Lotta Continua. Era il primo ottobre 1977 e nell'assalto rimase gravemente ustionato un avventore, Roberto Crescenzio, studente lavoratore di 22 anni che morì due giorni dopo in ospedale.