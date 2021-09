Rave party nel Torinese, un centinaio di giovani trai boschi

E' in corso dalla notte un rave party in una zona boschiva fra i comuni di Reano Villarbasse e Rivoli, nel Torinese. Presenti un centinaio di persone e circa trenta auto. Le forze dell'ordine - rende noto la Questura - stanno allontanando e identificando le persone presenti, bloccando ulteriori arrivi. E' in corso una riunione tecnica di coordinamento in Prefettura all'esito della quale - informa ancora la Questura - si procederà allo sgombero dell'area.