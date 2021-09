Torino: San Salvario, assessora Leon rapinata sotto casa

Brutta avventura, ieri sera, per Francesca Leon. L'assessora alla cultura di Torino, 55 anni, è stata rapinata sotto casa, nel quartiere San Salvario, poco prima delle 22. Un uomo l'ha avvicinata nella zona tra via Nizza e via Morgari e le ha strappato la borsetta dalle mani. Dentro l'assessora teneva le chiavi casa, documenti e pochi euro. Sull'accaduto indaga la questura.