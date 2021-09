Intestataria di 75 veicoli, percepiva reddito cittadinanza

Percepiva anche il reddito di cittadinanza una donna, denunciata dalla Polizia locale di Domodossola (Vco) intestataria di ben 75 veicoli, alcuni dei quali multati nella città ossolana. È emerso che la donna percepiva anche illecitamente il 'reddito di cittadinanza avendo omesso di dichiarare nell'attestazione Isee tutti i veicoli a lei intestati. Aveva ottenuto l'erogazione di quasi 8 mila euro negli anni 2020 e 2021. "Grazie alle nostra indagine - spiega la polizia locale domese - le e' stato revocato il beneficio economico ed ora dovrà rispondere davanti alla Procura della Repubblica competente anche per questo specifico illecito''. Gli agenti, alcuni mesi fa, avevano denunciato la donna, residente nel Mantovano, per falso ideologico e truffa aggravata: simulava l'esistenza di una attività commerciale per la quale non aveva neppure un registro sulla vendita delle auto, molte addirittura circolanti senza assicurazione.