Covid: 90 Usca in 6 mesi hanno seguito 48 mila pazienti

In Piemonte sono operanti 90 Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), con 621 medici e 197 fra infermieri e altro personale sanitario (medici di Distretto, oss, assistenti sociali, psicologi). Nei 6 mesi di attività da novembre 2020 ad aprile 2021, picco della seconda ondata pandemica di Covid-19, le Usca piemontesi hanno preso in carico circa 48 mila pazienti, di cui 3.700 assistiti nelle residenze per anziani. Nel solo marzo 2021 sono stati 10.621 i pazienti presi in carico dalle Usca con una media di 3.500 pazienti per ogni settimana costantemente in carico e seguiti a domicilio. Circa 2.800 pazienti, quindi quasi uno su quattro, sono stati seguiti a casa anche quando le loro condizioni hanno richiesto l'ossigenoterapia.