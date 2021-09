LAVORO & OCCUPAZIONE

Posto fisso in Regione: Cirio apre i bandi

Domande online fino all'11 ottobre. In palio 280 posti per diplomati e laureati. L'assessore Gabusi: "Ottima notizia per chi è alla ricerca di un impiego pubblico"

Il posto fisso – protagonista di una delle più fortunate pellicole di Checco Zalone – da chimera a opportunità. Dopo anni di attesa la Regione Piemonte torna ad assumere, mettendo a bando 280 posti con contratto a tempo indeterminato, di cui 50 riservati ai diplomati, e 230 ai laureati. “È un’ottima notizia per chi è alla ricerca di un impiego pubblico – afferma l’assessore regionale al Personale, Marco Gabusi – ma soprattutto per l’amministrazione pubblica piemontese, che potrà contare su una decisa implementazione del personale. Grazie al lavoro svolto in maniera esemplare dagli uffici anche nei mesi più difficili della pandemia, sono state individuate le aree a più elevato bisogno di personale, anche in ragione dei numerosi pensionamenti”. Poi un annuncio ovvio, almeno nella teoria: “Il concorso è stato studiato in modo da mettere l’accento sulle competenze e sulla qualità dei candidati, fondamentali per il personale che porterà avanti il futuro di tutta la struttura”.

I 50 posti per diplomati riguardano il profilo di collaboratore amministrativo contabile. I 230 per laureati spaziano dagli istruttori addetti ad attività in materia di agricoltura e foreste, a quelli in ambito ambientale, a quelli addetti ad attività tecniche del territorio o ad attività economico-finanziaria, o ancora ad attività amministrativa e giuridica. Previste prove di lingua straniera e di capacità informatiche, otre a un esame scritto e un orale. Le domande devono essere compilate online entro l’11 ottobre seguendo le istruzioni dei Bandi 192, 193,194,195 e 196 pubblicati sul sito dei bandi regionali all’indirizzo https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage.