Torino: Sganga, puntare su innovazione tecnologica e sociale

Trasformare Torino nella città dell'innovazione, affiancando a quella tecnologica l'innovazione sociale. E' uno dei punti del programma della candidata sindaca M5s-Verdi, Valentina Sganga, che su Facebook illustra alcuni capitoli del suo progetto per la città, ad esempio quello di "posizionare Torino come uno dei nodi internazionali dell'innovazione e delle tecnologie emergenti. E' stato un punto fermo dell'amministrazione di Chiara Appendino, lo è anche per noi, un settore in cui investiremo pesantemente le risorse del Pnrr". "Vogliamo continuare su questa linea - assicura Sganga - per trasformare Torino nella città dell'innovazione, favorendo la nascita di nuove startup con la collaborazione degli atenei torinesi e con agevolazioni fiscali per chi fa impresa. Ma non solo: vogliamo affiancare all'innovazione tecnologica quella sociale" aggiunge, spiegando che "replicheremo le buone pratiche su progetti atti a sostenere le aree da riqualificare e valorizzare, attraverso il coinvolgimento delle realtà di quartiere. Puntare sull'innovazione - conclude la candidata sindaca M5s-Verdi - vuol dire creare lavoro, stimolare l'industria, rimettere in moto Torino dando una nuova vocazione alla città e nuove opportunità alle giovani e ai giovani, e non solo".