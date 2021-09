Furti in aziende e su tir in sosta, 15 indagati nel Torinese

E' in corso una maxi operazione dei carabinieri nei confronti degli appartenenti a un gruppo criminale dedito ai furti in aziende e su tir in sosta. Dall'alba cento militari del Comando Provinciale di Torino stanno eseguendo in tutta la provincia un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo piemontese su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti degli appartenenti a una banda criminale, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in furto aggravato, rapina, ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito. Quindici gli indagati destinatari dei provvedimenti cautelari, di cui quattro in carcere, sei ai domiciliari, quattro all'obbligo di dimora nel comune di residenza ed uno all'obbligo di dimora nel quartiere di residenza. L'attività investigativa, condotta per un anno e mezzo dai carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora, ha consentito di accertare l'esistenza di un gruppo criminale di origine rom i cui componenti setacciavano le aree industriali e commerciali delle province di Torino e Cuneo, al fine di depredare merce dai magazzini delle aziende, nonché il carico dagli autoarticolati parcheggiati nelle loro adiacenze. Durante l'indagine è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari merce rubata per un valore complessivo pari a 1.200.000 euro.