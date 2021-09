Molestò colleghe, maresciallo carabinieri a processo

Un corteggiamento insistente al punto da diventare molesto a due giovani colleghe, secondo le accuse, costerà a un maresciallo dei carabinieri un processo in tribunale a Torino. L'accusa è legata ai numerosissimi messaggi che, via sms, messenger o Instagram, indirizzò alle due donne. Oggi il giudice Odilia Meroni ha respinto la sua domanda di oblazione e ha ordinato la celebrazione del dibattimento, che comincera' il 3 dicembre. Il reato contestato è molestie. Le vicende, che risalgono a circa tre anni fa, si sono svolte nel Torinese. Con una delle due colleghe il maresciallo (difeso dall'avvocato Antonello Peroglio) ebbe una brevissima relazione, interrotta per volontà di lei. Le donne si sono costituite parte civile con l'avvocato Roberto Mordà.