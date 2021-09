Covid: in Piemonte 204 nuovi casi, 5 vittime

Sono 204 i nuovi casi di Covid in Piemonte comunicati dall'Unità di crisi della Regione, con un tasso dello 0,9% rispetto ai 22.851 tamponi diagnostici processati (16.444 antigenici). Cinque i decessi registrati, ma tutti relativi a giorni precedenti, il totale dei morti da inizio pandemia sale a 11.738. I ricoverati in terapia intensiva sono 23, con un calo di 1 rispetto a ieri, negli altri reparti 201, con un incremento di 6. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.416, i guariti +315.