Meteo: cieli molto nuvolosi con deboli piogge

A Torino oggi, mercoledì 15 settembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3886m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un flusso umido sud-occidentale determina diffusa nuvolosità in transito, la quale risulterà produttiva in termini di precipitazioni più che altro sul Piemonte centro-settentrionale dove non escludiamo rovesci e locali temporali. Precipitazioni in genere di debole intensità altrove. Clima mite, anche afoso ma con temperature massime in lieve diminuzione.