CERVELLI AL MACERO

Intimidazioni No Vax alla pm

Sulla chat di Telegram "Basta Dittatura" l'invito a "inondare per bene la Procura di Torino" e in particolare il magistrato titolare delle indagini sui gruppi social antivaccinisti che incitano all'odio

“Inondare per bene” la procura di Torino, rea di avere chiesto il sequestro di uno dei canali Telegram utilizzati dai cosiddetti No Vax e No Green Pass per organizzare le loro manifestazioni. Il messaggio è visibile in queste ore nella chat "Basta Dittatura!" dove viene riportato nome e cognome del pubblico ministero titolare delle indagini, Valentina Sellaroli, del suo indirizzo email e del numero di telefono della sua segreteria, oltre all’indicazione dell’ufficio. “Che ne dite di inondare per bene anche la Procura di Torino” è l’invito rivolto agli oltre 42mila frequentatori della chat – ancora attiva – su Telegram. E tra i commenti c’è anche chi come tal “Ago” sostiene che “oltre a mandare delle mail, bisogna iniziare a giocare un po’ più pesante”. E tra i tanti post sconclusionati quello che sembra entrare centrare il problema lo pubblica “Betty”: “Ma Basta Dittatura è ancora aperta: in Italia non funziona niente, neanche la repressione!”.