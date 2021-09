Piemonte: riordino ordinamento regionale, sì a 14 articoli

È ripresa questa mattina nell'Aula del Consiglio regionale la discussione sulla legge di riordino dell'ordinamento regionale del Piemonte, iniziata la scorsa settimana. A questo tema saranno dedicate le due sedute convocate per oggi e domani a Palazzo Lascaris. L'obiettivo della Giunta Cirio, che ha licenziato il provvedimento nella primavera scorsa, è arrivare all'approvazione entro settembre. Il via martedì scorso era avvenuto fra le proteste delle opposizioni, a causa del richiamo in Aula della legge da parte della maggioranza. L'assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Maurizio Marrone, aveva però calmato le proteste dicendo di voler "evitare strappi e forzature", e assicurando che sarebbe stato dato il tempo "per ragionare tutti insieme sulle proposte emendative in termini di merito". Oggi, dopo una riunione nella quale la maggioranza ha illustrato i suoi emendamenti, i lavori stanno procedendo spediti con la votazione sull'articolato. Al momento sono stati approvati i primi 14 articoli su oltre 70.