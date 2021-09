Salone Libro: Biino, ripartiamo dalla cultura e dal libro

"Più che di ripartenza, parola a questo punto direi abusata e già tanto usata al recente Salone del Mobile di Milano, vorrei parlare oggi di cultura e di libri. Che faranno da padroni nella prossima edizione del Salone del Libro di Torino, la 33ª, in programma al Lingotto dal 14 al 19 ottobre, un'edizione che avrebbe dovuto essere ridotta e che invece sarà allargata e più ricca di sempre in grado di accogliere i numeri di sempre, se non addirittura maggiori". Lo ha detto Giulio Biino, presidente della Circolo dei Lettori di Torino che organizza la kermesse, presentando il prossimo Salone. Biino si è poi rivolto ai candidati sindaco di Torino, alcuni presenti in prima fila alle Ogr, denunciando "una quasi assenza della cultura e del libro" nei loro programmi. "Invece la cultura è sicuramente un elemento dal quale ripartire - ha concluso - sia sotto un profilo sociale, sia economico. Un comparto che nel suo complesso vede Torino dopo Milano e Roma ma davanti a città storiche della cultura italiana come Firenze e Venezia".