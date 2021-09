Covid: Rsa Piemonte sicure, 30 positivi su 33mila ospiti

Sugli oltre 33 mila ospiti delle Rsa piemontesi al momento solo 30 risultano in isolamento per Covid, lo 0,09%, mentre la percentuale di positività nel personale è dello 0,11%. I dati della piattaforma creata dalla Regione Piemonte per rilevare la situazione legata all'emergenza sanitaria indicano nelle oltre settecento strutture per anziani del territorio uno dei luoghi più sicuri, grazie alla campagna vaccinale e al lavoro fatto in questi mesi dall'Unità di crisi regionale. Minime le ospedalizzazioni, che sul totale degli ospiti sono lo 0,76%, anche la mortalità si conferma ridotta dei 2/3 rispetto al dicembre 2020, prima dell'avvio della campagna vaccinale.