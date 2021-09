Meteo: variabile con nubi alternate a schiarite,

A Torino oggi, giovedì 16 settembre, giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3677m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata a tratti instabile a causa di un flusso umido sud-occidentale. Nubi irregolari anche diffuse e con possibilità di acquazzoni sparsi, più probabili nel pomeriggio-sera, anche a carattere temporalesco. Attenzione al Levante ligure, sussistono infatti le condizioni per possibili fenomeni temporaleschi insistenti tra Spezzino e Tigullio, specie tra mattino e primo pomeriggio. Clima non caldo seppur un po' afoso, valori massimi nell'ordine dei 25-27°C. In Liguria mare poco mosso.