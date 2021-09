Sparò e uccise ladro, chiuse le indagini su tabaccaio

Dopo oltre due anni la procura di Ivrea ha chiuso le indagini sull'omicidio di Pavone Canavese avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2019. Vittima Ion Stavila, un 24enne moldavo sorpreso durante un furto in tabaccheria dal proprietario, Franco Iachi Bonvin, 69 anni. Per quest'ultimo l'accusa è di eccesso colposo di legittima difesa: le perizie avrebbero confermato che il tabaccaio, quella notte, dopo aver sorpreso i ladri, esplose vari colpi dall'alto, di cui uno mortale verso Ion Stavila. Ci sono altri due indagati che quella notte avevano partecipato insieme alla vittima al furto: un 27enne moldavo che risulta irreperibile e un altro complice che, dopo due anni, non è stato ancora identificato. Ad entrambi la procura contesta il furto aggravato.