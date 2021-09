Caro bollette: Confartigianato, evitare stangata d'autunno

"Le piccole imprese italiane pagano già il prezzo dell'energia più alto d'Europa, superiore del 18,1% rispetto alla media Ue. Ulteriori rincari, come annunciato dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, metterebbero ko i nostri imprenditori penalizzati anche dai continui aumenti delle materie prime. Gli artigiani e i piccoli imprenditori che consumano fino a20 MWh (vale a dire l'87,8% dei punti di prelievo del mercato elettrico non domestico) pagano il prezzo più alto dell'elettricità nell'Ue. Un gap che si mantiene costante da anni: dal 2008 al 2020 il maggiore costo dell'elettricità pagato dalle piccole italiane rispetto all'Ue si attesta su una media del 25,5%". La denuncia arriva dal presidente di Confartigianato Imprese Torino, Dino De Santis che chiede alla politica di intervenire urgentemente per bloccare gli aumenti che colpirebbero le micro imprese e le famiglie. "Sul tavolo - afferma De Santis - ci sono 2-3 miliardi di fondi anti-crisi non ancora usati che possono e devono essere usati a questo fine e non per abbattere il deficit".