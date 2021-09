Propaganda nazi-fascista, indagati inneggiavano a Luca Trani

Inneggiavano a Luca Trani, l'estremista di destra che nel febbraio 2018 a Macerata sparò con una pistola ferendo gravemente sei stranieri, i quattro indagati dalla Digos della Questura di Torino per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. "Hai sentito a Marsala? Bravi ragazzi, che dire? Onore a voi e liberi subito", scrivevano in riferimento alle spedizioni punitive contro gli stranieri avvenute nel 2020. I quattro indagati si vanno ad aggiungere ai due già sotto inchiesta in una tranche di un'indagine già avviata dalla Digos nell'inverno 2020.