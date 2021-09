Damilano, per rilancio puntare su strutture come Caat

"Il Caat è un'eccellenza del territorio capace di diventare riferimento dell'intero Nord Ovest. Sono realtà come queste su cui bisogna puntare per il rilancio di Torino, lavoratori silenziosi che permettono alla città di avere i mercati riforniti di frutta e verdura di stagione". Ad affermarlo il candidato sindaco del centrodestra, Paolo Damilano, questa mattina all'alba in visita al Centro Agroalimentare di Torino, che tratta ogni anno 550.000 tonnellate di merci e conta 84 aziende grossiste insediate per 100 milioni circa di investimenti in struttura. "Un centro nato ai primi del '900 e in continua crescita", sottolinea Damilano, che è stato ricevuto dai lavoratori e ha incontrato il presidente del Caat Marco Lazzarino e Stefano Cavaglià, presidente Associazione Piemontese Grossisti e Ortofrutticoli, "che mi hanno guidato nel Caat - racconta - alla scoperta di tutti quei lavoratori che producono economia per la città nelle notti torinesi".