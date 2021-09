Chiesa: premio Città di Tortona a monsignor Viola

Il Comune di Tortona ha assegnato il premio "Citta' di Tortona - Grosso d'oro" 2021 a monsignor Vittorio Viola, vescovo della Diocesi che sta per concludere il proprio incarico sul territorio dopo la nomina a Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a Roma. Il riconoscimento è un premio al valore del servizio svolto per la crescita sociale e culturale della comunità e - si legge nelle motivazioni all'impegno profuso per incoraggiare e sostenere i tortonesi durante i drammatici mesi della pandemia da Covid-19. Senza dimenticare il lustro procurato alla città dall'alto incarico pontificio chiamato a svolgere nella Curia romana. La consegna avverrà il primo ottobre nella sala del Consiglio.