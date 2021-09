Green pass: Teatro Regio Torino, ormai obbligatorio per tutti

"Non vedo dove sia il problema del green pass obbligatorio per i lavoratori del teatro, anche alla luce del fatto che mi sembra che diventerà obbligatorio per tutte le persone che lavorano. E' uno strumento che consente di andare avanti per realizzare il migliore cartellone possibile per il nostro pubblico che in questi mesi non ci ha mai abbandonato". Lo ha detto Rosanna Purchia, commissario del Teatro Regio di Torino, primo teatro italiano ad avere reso obbligatorio il green pass per i suoi lavoratori, a margine della conferenza stampa di presentazione della stagione invernale. "Il teatro non ha mai chiuso in questo anno e mezzo e non ha mai interrotto la produzione e l'esecuzione dei concerti proprio grazie alle norme di sicurezza, prima i tamponi e ora il green pass - aggiunge Purchia rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle critiche dei sindacati all'obbligo del certificato verde - non vedo alternative. E ringrazio tutto il personale che non si è mai risparmiato e non si è mai tirato indietro, cercando di centrare l'obiettivo, che è quello di fare opera e musica per il nostro pubblico. Voglio sperare che continueremo su questa linea".