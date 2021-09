Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, venerdì 17 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3706m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata soleggiata sulle regioni di nord-ovest dopo una nottata che vedrà ancora temporali limitati al Levante ligure, localmente intensi. A seguire cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con anche qualche banco di nebbia mattutino sulle pianure piemontesi. Nel tardo pomeriggio non esclusi spot piovosi sulle zone alpine, ma davvero isolati. Temperature in generale rialzo e prossime ai 26-28°C nei valori massimi.