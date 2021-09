Torino: Bersani, serve costruire campo progressista

"Se vogliamo competere con una destra aggressiva e regressiva bisogna che organizziamo un campo progressista, e in questo deve starci una sinistra ricompattata su un programma nuovo e un accordo coi 5 Stelle portati, ci si augura, a una piena maturità anche con l'aiuto di Conte. Dove si è fatto così tira un'aria piuttosto positiva, e per me non è una sorpresa, dove non si è riusciti dico che bisogna tenere aperta la prospettiva comunque e se c'è un passaggio del ballottaggio questo sarà significativo". Ad affermarlo il leader di Articolo Uno, Pier Luigi Bersani, oggi a Torino con il candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo, per una delle iniziative di ascolto dei cittadini nei mercati. "Non è questione di fare pronostici - aggiunge -, ma di richiamare questo dato politico di fondo. Poi, chi chiede generosità deve dimostrare anche di mettercela e forse io, noi di Articolo Uno, abbiamo qualche piccolo titolo per chiedere generosità. Teniamo aperta tutti questa prospettiva e se capita di dover affrontare un ballottaggio non contraddiciamo questa prospettiva perché qui c'è in gioco molto per l'Italia". E a chi gli chiede come si 'smacchia il giaguaro' a Torino, risponde che Lo Russo "lo sta prendendo per il verso giusto, cioè andando a mettere le orecchie a terra e sentire i problemi. Poi credo che si debba promettere solo quello che si può promettere e che si debba metterci un po' di politica, che è un messaggio sui valori fondamentali, su un'idea di società, sulle prospettive per il Paese. Bisogna andare, come si sta facendo, dove c'è il popolo. Lo sforzo deve essere fatto lì - conclude - convincere il non voto a non sottrarsi da questo appuntamento".

"Sono contento che i leader nazionali del centrosinistra, quando vengono a Torino, si mettono in ascolto come stiamo facendo noi in queste settimane - dice Lo Russo che ha incontrato i cittadini al mercato di corso Cincinnato insieme a Bersani -. Credo utile che la politica, soprattutto il centrosinistra, ascolti dalla loro viva voce quelle che sono le esigenze dei torinesi. Noi lavoriamo nell'ottica di costruire un progetto di città guardando al futuro e guardando dritto davanti a noi. È una competizione elettorale difficile, ma i segnali che abbiamo sono molto incoraggianti e positivi. Le sensazioni sono di un netto miglioramento del clima, andiamo avanti con l'obiettivo di vincere al primo turno e ce la possiamo fare". Quanto a eventuali accordi con i 5 Stelle osserva che "noi stiamo parlando di Torino, lo abbiamo fatto attraverso un percorso aperto, partecipato, democratico che ha condotto alla formazione della coalizione. Il nostro progetto - ribadisce - si rivolge ovviamente a tutti gli elettori, che possono esserne coinvolti, cosa che sta capitando". Il candidato del centrosinistra spiega, infatti, che "molti elettori del centrodestra stanno cambiando idea e hanno una buona propensione a dar fiducia il nostro progetto. Ne apprezzano i contenuti e un centrosinistra che anche sulla scorta degli errori del passato si rimette in ascolto. Stanno apprezzando la robustezza del nostro programma - conclude - che ha visione e propone cose realizzabili, forse a differenza degli altri programmi".