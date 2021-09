Covid: portano figli positivi a scuola, classi in isolamento

Hanno portato i figli con il Coronavirus a scuola, violando la quarantena, e le lezioni in presenza sono così finite appena iniziate. Due classi della paritaria bilingue di Torino Saint Denis School sono finite in quarantena ed ora il caso è stato segnalato alla Procura. "Abbiamo sempre chiesto una collaborazione con i genitori. Collaborazione che questa volta è venuta a mancare", dice all'Ansa la dirigente scolastica, Gabriella Ghione. Sono due i bambini delle elementari risultati positivi. I piccoli, che appartengono allo stesso nucleo familiare ma frequentano classi differenti, si sono presentati in aula il primo giorno di scuola, nonostante fossero in isolamento domiciliare, con madre e padre, in attesa dell'esito del tampone fatto pochi giorni prima. Il risultato è arrivato mentre i bimbi erano in classe. "La scuola con quanto accaduto non può farci nulla - commenta Ghione - la nostra scuola ha sempre rispettato il protocollo Covid. La famiglia ha purtroppo commesso un atto quantomeno imprudente". Quando hanno appreso il risultato del tampone sono corsi a prendere i propri figli, ma ormai era troppo tardi. "Se manca il senso di responsabilità e di collaborazione - spiega l'avvocato della scuola, Andrea Canavesio - tutto diventa più complicato. I genitori probabilmente hanno deciso sbagliando di non far perdere il primo giorno scuola visto che nessuno aveva manifestato sintomi ed erano convinti che i figli non fossero positivi. Un gesto irresponsabile. L'adozione del protocollo e' fondamentale". La scuola ha subito avvisato l'Asl e ha attivato la didattica a distanza. La vicenda e' stata segnalata d'ufficio alla Procura.