Musei: Egizio Torino, nominato nuovo cda

Il Collegio dei Fondatori del Museo Egizio di Torino ha nominato, oggi, il nuovo consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori per il prossimo mandato quadriennale 2021- 2025. I nuovi membri del cda sono Antonio Mario Ferrero, in rappresentanza della Regione Piemonte, Enrico Bertacchini per la Città di Torino, Domenico Siniscalco per la Compagnia di San Paolo e Marco Giovannini per la Fondazione Crt.Il Collegio dei Revisori è formato da Luca Piovano, in qualità di presidente, nominato dal Ministero della Cultura, Fabrizio Borasio, designato congiuntamente da Regione Piemonte e da Città di Torino e Massimo Lapucci designato da Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo. Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio, designata dal ministro della Cultura Dario Franceschini e nominata dal Collegio dei Fondatori il 30 novembre 2020, ringrazia il cda uscente, che era scaduto a gennaio 2021, il direttore Christian Greco e tutti i dipendenti, con cui ha gestito l'amministrazione ordinaria del Museo fino alla data odierna. Il primo Consiglio di amministrazione è fissato per il prossimo 27 settembre.