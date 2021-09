Auto: Cisl, serve patto fra produttori per il cambiamento

"Oggi tutta l'industria dell'automotive attraversa un grandissimo cambiamento che rischia sicuramente di bruciare posti di lavoro, non possiamo stare fermi ad aspettare di vedere se i posti di lavoro vengono bruciati o meno, dobbiamo accelerare un diverso modello di sviluppo e di gestione dell'auto. Per questo dobbiamo fare un patto tra produttori, mantenendo ognuno la propria rappresentanza e rappresentatività". Lo ha sottolineato il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia, concludendo il convegno sull'automotive a Torino. "L'Italia ha grandi caratteristiche produttive e di componentistica, dobbiamo fare una riconversione produttiva e aiutare i lavoratori a cambiare posto, a cambiare mansione. La transizione ecologica è importante, l'economia deve essere ambientalmente sostenibile, ma o è socialmente sostenibile o sarà un declino molte grave. In questo patto tra industria e sindacato, che noi proponiamo, ci vuole un forte ruolo del governo che sappia trovare le risorse e dare risposte adeguate, a partire da Torino e dalle vicende legate a Stellantis e alla componentistica", ha aggiunto Benaglia.