Covid: un decesso in Piemonte, ricoveri in lieve aumento

Sono 296 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, nelle ultime 24 ore in Piemonte, pari all'1,1% dei 27.649 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 133 (44,9%). L'unità di crisi regionale ha registrato anche un decesso, ma risalente ai giorni scorsi, e 214 guariti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 23 (-1), quelli negli altri reparti 206 (+12). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.616, gli attualmente positivi 3.845. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 380.503 positivi, 11.742 decessi e 364.702 guariti.