Ambiente: da Regione 3,28 mln a Consorzi rifiuti

La Regione Piemonte mette altri tre milioni e 280 mila euro sugli obiettivi ambientali della raccolta differenziata e dell'economia circolare: salgono così a cinque milioni i fondi destinati ai Consorzi rifiuti per finanziare progetti in questi ambiti. Sono stati ammessi 15 progetti, di cui nove già finanziati in tutto o in parte con la prima tranche. "Si tratta di risorse importanti - sottolinea l'assessore all'Ambiente della Giunta Cirio, Matteo Marnati - che dimostrano l'impegno della Regione per migliorare il circuito dei rifiuti a vantaggio dello sviluppo dell'economia circolare". I progetti spaziano dalla riorganizzazione dei servizi di raccolta con il passaggio al porta a porta nelle zone in cui non c'è ancora allo sviluppo della tariffa puntuale, calcolata sulla base della reale produzione dei rifiuti di ciascuno. Saranno inoltre finanziati la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta e delle aree per lo stoccaggio. Il tutto, sottolinea Marnati, con la finalità di raggiungere almeno gli obiettivi stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani: "almeno il 65% di raccolta differenziata e non più di 159 kg procapite all'anno di rifiuto indifferenziato".