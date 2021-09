Torino: Appendino, M5s punta a ballottaggio

Per il voto a Torino, "noi puntiamo al ballottaggio". La candidata dei grillini Valentina Sganga e il M5s "hanno le risorse per fare il massimo sforzo". Lo dice in un'intervista a Il Fatto Quotidiano la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino. Una dichiarazione che si fonda "sulla nostra offerta politica, che si distingue da quella di entrambi i nostri avversari. Sui temi ambientali, per esempio o su quelli dei conti comunali. Io avevo ereditato da Piero Fassino un disavanzo di bilancio di 80 milioni, ora è di 7, mentre abbiamo ridotto il debito strutturale di mezzo miliardo. E questo la città lo sa", aggiunge. Col governo Conte-2 "ci sono stati impegni concreti per la città e abbiamo coinvolto l'Unione Industriale e la Camera di Commercio. Ora si tratta di proseguire usando il Pnrr" spiega. Se Sganga resterà fuori dal ballottaggio, "Conte e io, credo di poter parlare anche per lui, abbiamo provato a proporre al Pd un progetto innovativo. Difficile, che richiedeva a tutti coraggio e voglia di cambiare. Qualcosa che è in piena sintonia con quanto, a livello nazionale, sta facendo Conte: un progetto in cui credo e che condivido". Invece il patto che Stefano Lo Russo, il candidato del centrosinistra, ha firmato per convincere Mimmo Portas, leader dei Moderati, a entrare nella sua coalizione dimostra che "a Torino ha vinto la parte del Pd che non voleva svolte, che pensa sia possibile ripartire tranquillamente dal 2016", commenta Appendino. Gli elettori "non sono pacchetti di voti che si spostano perché glielo dice qualcuno. Ognuno deciderà secondo la propria coscienza".