Infanzia: Regione Piemonte promuove i giochi all'aperto

Distogliere i bambini dai videogame e aiutarli a tornare nelle piazze, nei giardini, nei cortili e appassionarsi "ai vecchi, cari, tradizionali giochi che da che mondo è mondo si praticano all'aperto". E' il senso di una delibera varata dalla Regione Piemonte su iniziativa dell'assessore al welfare e all'infanzia, Chiara Caucino. L'iniziativa, come spiega una nota, ha il carattere di una "risposta concreta" ai "tanti mesi in cui i più piccoli sono stati costretti a restare chiusi in casa a causa dell'emergenza Covid", ma è anche "tesa a valorizzare il gioco 'fisico', 'in presenza', offrendo un'alternativa ai videogiochi che negli ultimi tempi hanno monopolizzato l'attività ludica, con i loro pro, certamente, ma anche con i limiti e, in taluni casi, con gli abusi di cui spesso si legge sui media". L'idea è promuovere progetti, da parte dei Comuni (singoli e associati) capofila di reti locali formate da scuole, associazioni giovanili, centri di aggregazione, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni sportive, che creino occasioni di svago, crescita e rafforzamento. I soggetti coinvolti potranno realizzare parchi gioco diffusi nelle vie e viali, nelle piazze, nei giardini pubblici e nei cortili (purché aperti alla cittadinanza) dove svolgere attività ludiche e motorie all'aperto. "Non si tratta - ha precisato l'assessore Caucino - di una crociata contro i videogame. Il punto è che in questa fase delicatissima è importante, se non fondamentale, incentivare il ritorno ai giochi tradizionali, sociali, fisici e manuali, che contribuiscono ad una crescita corretta dei nostri ragazzi, restituendo loro almeno parte di quanto tolto dalle chiusure forzate". Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, possono presentare istanza di contributo ai sensi del presente atto, i Comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge. La valutazione dei progetti sarà effettuata da un Nucleo di valutazione, formato dai dirigenti o funzionari della Direzione Regionale competente.