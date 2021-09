Torino: Radicali, raccolta firme per "sindaco della notte"

Si chiamerà "sindaco della notte" e sarà la figura che, a Torino, raccorderà le esigenze di chi, a diverso titolo e con diverse aspettative, è coinvolto nella cosiddetta movida notturna: i titolari dei locali, i frequentatori, i residenti. La proposta è dei radicali ed è stata lanciata oggi nel corso di un incontro nella sede dell'associazione Adelaide Aglietta alla presenza di Patrizia De Grazia e Silvio Viale, candidati alle prossime amministrative nella lista civica Lo Russo Sindaco. Domani comincerà la raccolta delle firme (ne occorrono 500) per la delibera popolare. "E' una figura - ha spiegato De Grazia - che già esiste in moltissimi grandi centri europei e non europei. A nostro avviso una amministrazione competente non può dimenticare l'intera fetta di economia e di vita della città che è quella notturna".