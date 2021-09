Lo Russo, ok a sindaco della notte

"Occorre ripensare e riorganizzare la vita notturna: si tratta di temi concreti come convivenza civile, economia notturna, salute pubblica, spazi urbani e mobilità. Aspetti, economici e sociali, dei luoghi in cui abitiamo". Lo scrive su Facebook il candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo, sul tema della movida a Torino. "La creazione di una figura che se ne occupi in modo stabile e continuato potrebbe essere un inizio, una leva nuova da usare", continua nel post e propone il "Sindaco della notte" come figura in grado di "mediare e conciliare le differenti necessità di divertimento e di riposo, garantendo il giusto equilibrio e distribuzione degli spazi". "Un soggetto che cooperi e coadiuvi il primo cittadino ma che sia anche interlocutore unico su tutto ciò che riguarda i temi notturni, che abbia contezza, informazione, responsabilità nelle vicende che attengono la gestione della città al calare del sole", sottolinea Lo Russo che ricordando che sono tante le città che stanno sperimentando questo profilo: Londra, Zurigo, Berlino, Parigi, conclude "anche Torino deve affrontare il tema in modo strutturale".