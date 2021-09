Rissa dopo festa di paese nel Torinese, giovane in coma

Un ragazzo di 25 anni è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale di Chivasso a seguito di una rissa scoppiata la notte scorsa in pieno centro a Caluso, in provincia di Torino, subito dopo la tradizionale Festa dell'Erbaluce. L'episodio si è verificato vicino a via Bettoja intorno all'una e mezza di notte, quando la festa era già terminata. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso si sarebbero azzuffate una decina di persone. Il ferito, coinvolto nella rissa, ha probabilmente battuto la testa cadendo. E' stato soccorso dal personale medico e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravi.