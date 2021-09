Torino: Lo Russo, dobbiamo essere compatti e coesi

"E' assumendoci la responsabilità della sconfitta che abbiamo provato a costruire due cose, un'opposizione portata avanti in questi 5 anni sempre nel merito e costruttiva per la città e un percorso programmatico partito da lontano che ci ha insegnato che la missione del centrosinistra è riprendere in mano due grandi questioni, il lavoro e le diseguaglianza. E questo è l'orizzonte nel quale ci stiamo muovendo compatti e coesi per riportare Torino dove merita". A dirlo il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo all'incontro "Torino al lavoro per il futuro" promosso dal responsabile Lavoro della segreteria regionale del Pd Enzo Lavolta. "Questa città - osserva Lo Russo - ha bisogno di vedere un centrosinistra che torna a occuparsi di queste questioni. Ci candidiamo a governare la ripresa e la ripartenza economica e lo facciamo se restiamo uniti. Torino è stata la città del lavoro, e l'ambizione che dobbiamo avere è farla tornare una città capace di tenere qui chi qui è nato e continuare ad attrarre chi viene da fuori, prendendoci cura di chi non ce la fa". Per Lo Russo "queste cose le faremo se ci sarà una squadra ampia che lavora nella stessa direzione, un grande nuovo 'sistema Torino' che tenga dentro imprese, terzo settore, sindacati, associazioni. Vorrei tornare a vedere le code davanti ai musei e riportare questa città, lavorando tutti insieme, dove merita di essere".