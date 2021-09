Torino: Lo Russo, se ballottaggio appello a tutti elettori

"Noi corriamo per vincere al primo turno e ci sono tutte le condizioni per farcela. Detto questo, al ballottaggio si vota chi è meno lontano, la legge elettorale è intelligente da questo punto di vista, consente di votare al primo turno il progetto più affine e al secondo turno il progetto meno lontano da sé. L'appello che faremo come centrosinistra sarà un appello a tutti gli elettori degli altri 11 candidati compresi quelli del M5s". A ribadirlo, ai microfoni di Start su Sky, il candidato sindaco del centrosinistra di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito dei voti del Movimento 5 Stelle in caso di ballottaggio fra centrosinistra e centrodestra. "Escludo però accordi - conferma Lo Russo a proposito dei pentastellati -, il perimetro del centrosinistra è definito, noi ci rivolgeremo agli elettori torinesi con la nostra piattaforma, il nostro progetto e sono convinto che gli elettori al ballottaggio voteranno l'opzione che sentono meno lontana dal proprio credo politico".