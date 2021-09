Infanzia: Unicef, a Torino servono amministratori visionari

La delibera della Giunta Regionale è il "primo passo verso una futura città dei bambini". Lo sottolinea il presidente del Comitato provinciale dell'Unicef Torino, Antonio Sgroi, che auspica "amministratori visionari per la città di Torino". "Immagino una Torino - spiega Sgroi - dove le scuole saranno 'car free' con limitazioni parziali e totali della circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco; una 'città sana' dove vengono promosse la salute e lo sport per tutti con politiche di ampliamento e condivisione di buone pratiche locali orientate alla sostenibilità ambientale e alla creazione di una vita salutare; una città che si pone in ascolto dei bambini e dei ragazzi promuovendo i Consigli Circoscrizionali dei ragazzi per offrire a loro la possibilità di sperimentare forme di partecipazione che favoriscano il passaggio dalle aspirazioni e dai desideri di ciascuno all'impegno comune di realizzarli".