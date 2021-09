Covid: in Piemonte 135 casi e nuovo lieve aumento ricoveri

Il Piemonte registra oggi un nuovo lieve aumento nel numero dei ricoverati: +1 in terapia intensiva, dove diventano in tutto 24, negli altri reparti +4, totale a 205. Il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi riporta 2 decessi (relativi a giorni precedenti), che aggiornano a 11.748 il numero complessivo dei morti con Covid dall'inizio della pandemia. I nuovi casi positivi sono 135, con una quota dello 0,8% rispetto ai 16.160 tamponi diagnostici processati (12.990) antigenici; 57,8% i positivi asintomatici. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.593, i nuovi guariti 173.