Torino: frange No Vax, "Mattei legato a Soros"

Il giurista Ugo Mattei, docente universitario e candidato a sindaco per Torino Futura, entra fra i personaggi criticati delle frange più oltranziste dei No Vax. La sua colpa è di essere fra i promotori del referendum contro il Green pass, una iniziativa che non raccoglie consensi unanimi nella galassia "negazionista". Nelle chat è cominciato a circolare un messaggio in cui si spiega che Mattei "proviene dalla London School of economics legata a Soros e governata da Evelyn Rothschild", ed è in contatto con l'università di Yale che fa parte del "Nwo". In un altro messaggio, dell'11 settembre, sono stati pubblicati i riferimenti Internet del suo movimento politico (e anche un numero di cellulare) con l'invito a "fargli cambiare idea" non in merito al referendum, ma a una sua dichiarazione con cui auspicava un "provvedimento normativo" sugli accessi nelle università in tempo di emergenza sanitaria.