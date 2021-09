Abuso d'ufficio, assolto ex assessore Verbania Laura Sau

La Corte di Appello di Torino ha assolto Laura Sau, consigliere comunale che fa riferimento al gruppo civico Verbania Civica. Era accusata di abuso d'ufficio per il mancato patrocinio della festa "Amico Cane" all'associazione amici degli animali. Per la Corte "il fatto non sussiste". L'ex assessore all'Ambiente del Comune di Verbania, difesa dall'avvocato Maria Grazia Medali, era stata assolta anche in primo grado: il tribunale di Verbania aveva già stabilito la sua piena innocenza. Il ricorso in Appello era stato presentato dall'associazione Amici degli animali. "Oggi - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - si mette un punto fermo sulla correttezza dell'operato dell'ex assessore Laura Sau, sancito in primo e secondo grado con formula piena". La Corte di Appello di Torino , confermando la sentenza di primo grado, ha altresì deciso che l'appellante dovrà pagare le spese per il secondo grado di giudizio.