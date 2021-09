Città Salute Novara: Rossi (Pd), esito gara fa rabbia

"Una pessima notizia per tutti coloro che hanno a cuore la nuova Città della Salute e della Scienza di Novara, progetto necessario e strategico per il nostro territorio e per il Piemonte". Commenta così Domenico Rossi, vice-presidente della commissione sanità del Piemonte l'esito della gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione della Città della Salute e della Scienza di Novara andata deserta. "Siamo di fronte a una situazione che preoccupa e fa anche arrabbiare perché eravamo finalmente giunti al capitolo finale di un iter lunghissimo e che ora, nella migliore delle ipotesi, rallenterà per mesi, se non anni. Non si tratta, infatti - prosegue Rossi - solo di reperire eventuali risorse aggiuntive, ma di avere tutte le eventuali variazioni approvate dai diversi organi istituzionali competenti in tempi rapidi. Ma il tempo è un lusso che non possiamo più permetterci, tanto più in un periodo storico che necessita di servizi sanitari all'avanguardia e di qualità". Rossi invita quindi tutte le forze politiche e gli attori istituzionali "a compiere uno sforzo corale affinché questa situazione non venga trattata come un progetto ordinario, ma sia considerata una priorità assoluta. Se il problema riguarda le risorse esistono diverse strade possibili, dall'ex articolo 20 per l'edilizia sanitaria fino al Pnrr. Si individui la strada più efficace e poi lavoriamo tutti insieme per l'obiettivo".