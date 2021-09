Covid: in Piemonte 225 casi, in calo ricoverati

Il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi un calo nel numero dei ricoverati Covid: -3 in terapia intensiva, dove il totale scende a 21; negli altri reparti -6, dato complessivo 199. C'è stato un decesso (non relativo a oggi), che porta a 11.749 il totale delle vittime da inizio pandemia. Al capitolo contagi, 225 nuovi casi, con un tasso dell'1% rispetto ai 22.240 tamponi diagnostici processati (16.798 antigenici). La quota di asintomatici è del 53,8%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.536, i nuovi guariti 289.