Meteo: giornata in prevalenza soleggiata

A Torino oggi, mercoledì 22 settembre, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3966m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata generalmente stabile e asciutta, seppur con nubi diffuse al mattino tra pedemontane e pianure piemontesi. In prevalenza soleggiato ovunque nel pomeriggio. Temperature stazionarie, su valori attorno alle medie del periodo, con massime intorno ai 23-25 gradi in pianura.