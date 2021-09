Versamenti

Dicono che… alla vigilia dell’incontro con il tesoriere Alberto Gusmeroli, fissato per domani, nella pattuglia dei leghisti di Palazzo Lascaris più d’uno sia stato colto dal panico, soprattutto quanti non sono in regola con i versamenti al partito (1.500 euro al mese): qualche consigliere e un assessore. Nervosismo dovuto non solo per il sollecito che verrà loro indirizzato dal deputato aronese custode delle finanze – che tra campagna elettorale, iniziative referendarie e sedi – deve far quadrare i conti, ma soprattutto per il timore che una volta finiti nel libro nero la cosa diventi di dominio pubblico.